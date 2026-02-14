Минобороны: 20 украинских дронов перехватили над РФ ночью

сегодня в 08:45

Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

13 БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Орловской областью, по одному — над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также над Московским регионом.

Еще в ночь на 13 января в небе над Россией перехватили 58 дронов противника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.