Минобороны: 20 украинских дронов перехватили над РФ ночью
Над семью регионами страны прошлой ночью ликвидировали 20 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.
13 БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Орловской областью, по одному — над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также над Московским регионом.
Еще в ночь на 13 января в небе над Россией перехватили 58 дронов противника.
