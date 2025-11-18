сегодня в 07:27

Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ

В результате беспрецедентной атаки противника на энергосистему Донецкой Народной Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что из-за этого были обесточены многие населенные пункты региона, остановились котельные и фильтровальные станции.

По его словам, профильные ведомства ДНР сейчас работают в экстренном режиме. Об обстановке власти будут информировать население.

Также ранее ВСУ попытались с помощью ударных БПЛА нанести повреждения энергетической инфраструктуре ДНР. Примерно 500 тыс. абонентов были обесточены.

