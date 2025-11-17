сегодня в 08:58

Пушилин: около 500 тысяч абонентов обесточены в ДНР после ударов беспилотников

По его словам, в результате данной атаки около 500 тыс. абонентов были обесточены в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.

Пушилин подчеркнул, что энергетики сразу приступили к восстановлению подачи света в дома. Сейчас в Горловке, частично в Донецке и Макеевке электричество дали. Экстренные работы продолжаются.

Ранее в ДНР при атаке дронов погибли священник, его супруга и семья прихожан. Они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий.

