В ДНР при атаке БПЛА погибли священник, его супруга и семья прихожан
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Священнослужитель Владимир Шутов, его супруга и семья прихожан с ребенком погибли в Донецкой Народной Республике после атаки на них украинских беспилотников. Мужчина был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, которое расположено под Константиновкой, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ, пишет РИА Новости.
Супругу звали Светлана. У семьи прихожан был восьмилетний ребенок.
Погибшие пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий. По ним сначала ударили дроны ВСУ. Затем противник начал обстреливать группу безоружных минами.
Раненых добивали с помощью мин всю ночь. Суммарно погибли семь человек.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.