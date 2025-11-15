В ДНР при атаке БПЛА погибли священник, его супруга и семья прихожан Спецоперация сегодня в 14:44 Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Священнослужитель Владимир Шутов, его супруга и семья прихожан с ребенком погибли в Донецкой Народной Республике после атаки на них украинских беспилотников. Мужчина был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, которое расположено под Константиновкой, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ, пишет РИА Новости.

Супругу звали Светлана. У семьи прихожан был восьмилетний ребенок. Погибшие пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий. По ним сначала ударили дроны ВСУ. Затем противник начал обстреливать группу безоружных минами. Раненых добивали с помощью мин всю ночь. Суммарно погибли семь человек.