Жога: выход ВС РФ на западную границу ДНР является историческим событием

Выход российских войск на западную границу ДНР — историческое событие для дончан и России. Контроль на этом направлении обеспечен надежно, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, сообщает ТАСС .

По его словам, запад ДНР находится под контролем ВС РФ. Его обеспечивает 90-я танковая дивизия из состава группировки войск «Центр», которая почти полностью состоит из бойцов из Челябинской и Свердловской областей.

Жога отметил, что контроль обеспечен «по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей». Он добавил, что 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса. Он поблагодарил бойцов дивизии.

8 июня в Минобороны России заявили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР. Также российские войска продолжают наступать в Днепропетровской области.