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Водителя и пассажира маршрутки задержали после стрельбы в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах сотрудники полиции провели задержание водителя маршрутного такси и находившегося в салоне пассажира. Инцидент произошел на Октябрьском проспекте, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

На обнародованной видеозаписи с места событий запечатлены несколько патрульных экипажей со включенными проблесковыми маячками, блокировавшие движение. Возле служебной машины правоохранители проводят жесткое задержание.

Одного из мужчин прижимают к кузову патрульного автомобиля и заламывают руки. Рядом сотрудники в форме контролируют второго фигуранта в спортивном костюме.

Очевидцы происшествия, наблюдавшие за работой силовиков из салона проезжающего транспорта, отмечают скопление полицейских экипажей и обсуждают действия сотрудников.

По свидетельствам местных жителей, спецоперация сопровождалась звуками выстрелов. В результате мероприятий стражи порядка задержали водителя маршрутного транспортного средства, а также еще одного человека, ехавшего внутри автобуса.

Ночью этот же Telegram-канал сообщал о тревожной обстановке на Октябрьском проспекте в Люберцах. Туда стянулось большое количество патрульных машин полиции после того, как горожане услышали звуки стрельбы.

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