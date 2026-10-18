Водителя и пассажира маршрутки задержали после стрельбы в подмосковных Люберцах
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции провели задержание водителя маршрутного такси и находившегося в салоне пассажира. Инцидент произошел на Октябрьском проспекте, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
На обнародованной видеозаписи с места событий запечатлены несколько патрульных экипажей со включенными проблесковыми маячками, блокировавшие движение. Возле служебной машины правоохранители проводят жесткое задержание.
Одного из мужчин прижимают к кузову патрульного автомобиля и заламывают руки. Рядом сотрудники в форме контролируют второго фигуранта в спортивном костюме.
Очевидцы происшествия, наблюдавшие за работой силовиков из салона проезжающего транспорта, отмечают скопление полицейских экипажей и обсуждают действия сотрудников.
По свидетельствам местных жителей, спецоперация сопровождалась звуками выстрелов. В результате мероприятий стражи порядка задержали водителя маршрутного транспортного средства, а также еще одного человека, ехавшего внутри автобуса.
Ночью этот же Telegram-канал сообщал о тревожной обстановке на Октябрьском проспекте в Люберцах. Туда стянулось большое количество патрульных машин полиции после того, как горожане услышали звуки стрельбы.
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