сегодня в 11:54

Минобороны сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области

Российские военные методично продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию, в ходе чего уже вышли на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжают наступать в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Наступление в Днепропетровской области реализовывают подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр».

Кроме того, российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. Теперь под их контролем находится Заря.

В освобождении от присутствия Вооруженных сил Украины в Заре принимали участие подразделения «Южной» группировки войск.