Минобороны сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области
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Российские военные методично продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию, в ходе чего уже вышли на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжают наступать в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Наступление в Днепропетровской области реализовывают подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр».
Кроме того, российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. Теперь под их контролем находится Заря.
В освобождении от присутствия Вооруженных сил Украины в Заре принимали участие подразделения «Южной» группировки войск.