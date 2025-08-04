Жители Украины хотят более справедливой мобилизации в вооруженные силы

Украинцы изъявили желание, чтобы мобилизация в ряды ВСУ была более справедливой. Так исполнительный директор независимого Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушевский высказался в интервью Financial Times про итоги опроса агентства социсследований Info Sapiens, в рамках которого большинство жителей страны считают призыв в армию необходимым, но справедливым, сообщает РБК .

77% опрошенных сказали, что не доверяют комиссиям в ТЦ. 93% поделились, что доверяют военным.

При этом заместитель главы Info Sapiens Инна Волосевич сказала, что полученные результаты демонстрируют недоверие к государству. Так же украинцы относятся к судам и силовикам своей страны.

Ранее на Украине женщины устроили бунт против мобилизации. В Виннице на стадионе «Локомотив» устроили массовые беспорядке, когда ТЦК свезли туда 100 мужчин для проведения процедур по призыву в ВСУ.