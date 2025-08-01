На Украине взбунтовались женщины против мобилизации
В Виннице женщины штурмуют стадион, пытаясь освободить мобилизованных
В Виннице на стадионе «Локомотив» произошли массовые беспорядки, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
Военкомат доставил туда около 100 мужчин для прохождения мобилизационных процедур.
К стадиону быстро собрались женщины, пытавшиеся освободить своих родственников. По последним сообщениям, протестующим удалось выбить ворота и проникнуть на территорию. На место уже прибыли 11 полицейских экипажей.
По свидетельствам очевидцев, правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ.
Официальные комментарии от властей пока не поступали.