Жители Селидова в ДНР возвращаются домой даже несмотря на обстрелы ВСУ

Спецоперация
ТРК «Звезда»

Фото - © ТРК «Звезда»/скриншот

В дома в поселке Селидово в ДНР возвращаются жители, несмотря на обстрелы дронами ВСУ и кассетными снарядами, сообщает газета «Известия».

Ранее поселок освободила российская армия, военные продолжают наступать в обход Покровска, где ведутся ожесточенные бои.

В населенном пункте уцелели многие дома, в некоторых из них уже вновь живут люди. Мирная жизнь потихоньку возвращается в Селидово.

Накануне ВС РФ уничтожили колонну техники украинских подразделений вблизи Суджи в Курской области. Противник бежит из города.