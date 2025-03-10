Жители Селидова в ДНР возвращаются домой даже несмотря на обстрелы ВСУ Спецоперация 10 марта 2025 12:12 Фото - © ТРК «Звезда»/скриншот

В дома в поселке Селидово в ДНР возвращаются жители, несмотря на обстрелы дронами ВСУ и кассетными снарядами, сообщает газета «Известия».