Жители Селидова в ДНР возвращаются домой даже несмотря на обстрелы ВСУ
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В дома в поселке Селидово в ДНР возвращаются жители, несмотря на обстрелы дронами ВСУ и кассетными снарядами, сообщает газета «Известия».
Ранее поселок освободила российская армия, военные продолжают наступать в обход Покровска, где ведутся ожесточенные бои.
В населенном пункте уцелели многие дома, в некоторых из них уже вновь живут люди. Мирная жизнь потихоньку возвращается в Селидово.
Накануне ВС РФ уничтожили колонну техники украинских подразделений вблизи Суджи в Курской области. Противник бежит из города.