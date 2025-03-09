Солдаты ВС РФ ликвидировали колонну техники украинских подразделений рядом с Суджей в Курской области. Некоторые солдаты противника бежали из населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Бойцов и военную технику противника ликвидировали операторы беспилотников центра «Рубикон» ВС РФ. Техника противника в колонне стояла близко друг к другу.

Бронированные машины уничтожали одну за другой.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что «крышка дымящегося котла» в Курской области практически закрылась.