Жители Перми жалуются на запах химикатов после атаки украинских БПЛА

Жители Перми рассказали, что после атаки украинских БПЛА в городе два источника дыма. В воздухе чувствуется резкий запах химикатов, сообщает «Осторожно, новости» .

Утром 30 апреля местные жители услышали взрывы — ПВО отражала атаку вражеских дронов. ВСУ пытались поразить одну из промышленных площадок Пермского края.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в результате инцидента никто не пострадал, а значимых разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Все сотрудники предприятия в момент подлета дрона были оперативно эвакуированы в специальные защитные сооружения.

На данный момент угроза жизни и здоровью жителей региона отсутствует. Глава края отдельно подчеркнул, что риска возникновения химической опасности после падения БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

ВСУ второй день подряд атакуют Пермь. По словам Махонина, 29 апреля атаковали промышленные площадки. Там провели эвакуацию работников, пострадавших нет.

