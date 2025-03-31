Жители Калужской области сообщают о взрывах в небе
ПВО отразила удар над Шайховкой в Калужской области
В ночь на понедельник над поселком Шайховка в Калужской области сработала система противовоздушной обороны, сообщает Shot.
Источники SHOT сообщают, что это были звуки работы российских систем ПВО, отражающих атаку украинских сил.
На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует.
Местные власти не предупреждали о возможной опасности атак.
Ранее система ПВО сработала в Брянской области.