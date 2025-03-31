ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область

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Брянской области подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ ведут отражение атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время системы ПВО осуществляют обнаружение и уничтожение воздушных целей в небе над регионом, сказано в сообщении главы региона в соцсетях.

Местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: оставаться в укрытиях, не приближаться к окнам и следовать указаниям экстренных служб. Ситуация находится под контролем российских военных.

Точное количество БПЛА и направление их движения не уточняется. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.