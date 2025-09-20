Житель Белгородской области получил серьезные травмы из-за детонации дрона ВСУ

сегодня в 15:50

В Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал рядом с смирным жителем. Мужчина получил тяжелейшие травмы, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Мужчина получил открытую непроникающую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 18-летняя девушка пострадала при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. Она обратилась в больницу с баротравмой.