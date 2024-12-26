Женщины-заключенные из Махачкалы отправились в зону СВО
Шесть женщин из СИЗО Махачкалы решили отправиться на фронт
Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал об отправке в зону СВО шестерых женщин из СИЗО, сообщает «Царьград».
По словам Хадулаева, шесть русских женщин из СИЗО Махачкалы отправились в зону проведения спецоперации.
Он уточнил, что все они фигурируют в различных уголовных делах.
Ранее сообщалось о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» вступают в «Легион Вагнера» для выполнения боевых задач СВО.