Женщины-заключенные из Махачкалы отправились в зону СВО

сегодня в 18:30

Шесть женщин из СИЗО Махачкалы решили отправиться на фронт

Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал об отправке в зону СВО шестерых женщин из СИЗО, сообщает «Царьград» .

По словам Хадулаева, шесть русских женщин из СИЗО Махачкалы отправились в зону проведения спецоперации.

Он уточнил, что все они фигурируют в различных уголовных делах.

Ранее сообщалось о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» вступают в «Легион Вагнера» для выполнения боевых задач СВО.