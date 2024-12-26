Второй шанс: командир Чепца рассказал о возрождении «Легиона Вагнера» в Истре

Глава разведки ЧВК «Вагнер» с позывным Безрук посетил пункт временной дислокации, где проходят сборы бойцов, решивших записаться в «Легион Вагнера» в подмосковной Истре, сообщает 360.ru .

Безрук рассказал, что увидел «блеск в глазах» у ребят, вступающих в «Легион Вагнера» с желанием «носить это гордое имя».

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» собираются вновь для выполнения боевых задач как на СВО, так и в Африке.

Безрук признался, что почувствовал, как будто не уходил и просто вернулся в свое подразделение, где люди смотрят на него с надеждой.

В свою очередь бывший начальник артиллерии вагнеровцев командир Чепца отметил, что в Истре собрались легендарные бойцы — Ратибор, Кэп, Русич, Марс, Радимир. По словам военного, он очень рад, что судьба вновь свела их вместе. Он призвал вступать в «Легион Вагнера», где сохранились традиции и кодекс.

«Второй шанс. Или новая серия. Это новая серия, это продолжение концерта», — заявил Чепца, добавив, что любителям классики не стоит переходить на рок.