Женщина пострадала из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области

ВСУ накануне ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области. В результате пострадала одна мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Украинские дроны атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района 24 февраля. Они целенаправленно ударили по движущемуся пассажирскому автобусу, отметил Богомаз.

В результате атаки было повреждено само транспортное средство, а также пострадала одна женщина. В среду она обратилась за помощью, ее госпитализировали. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

Также накануне из-за атаки на поселок Белая Березка пострадали двое мирных жителей. Они находились в машине, по которой ударили украинские дроны-камикадзе.

