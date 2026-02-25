Женщина пострадала из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области
Фото - © Медиасток.рф
ВСУ накануне ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области. В результате пострадала одна мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Украинские дроны атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района 24 февраля. Они целенаправленно ударили по движущемуся пассажирскому автобусу, отметил Богомаз.
В результате атаки было повреждено само транспортное средство, а также пострадала одна женщина. В среду она обратилась за помощью, ее госпитализировали. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.
Также накануне из-за атаки на поселок Белая Березка пострадали двое мирных жителей. Они находились в машине, по которой ударили украинские дроны-камикадзе.
