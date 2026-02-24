Мужчина и женщина попали в больницу после удара ВСУ по Брянской области

сегодня в 19:16

Богомаз: из-за новой атаки ВСУ по Брянской области пострадали два мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Брянскую область, в результате чего травмы различной степени тяжести получили двое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, представители киевского режима атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района с помощью дрона-камикадзе. ВСУ намеренно ударили по машине, которая была в движении, а внутри нее находились мирные граждане.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. В результате атаки поврежден автомобиль», — сообщил Богомаз.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

