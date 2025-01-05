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Женщина и 17-летняя девушка ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

В хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области беспилотник противника ударил по движущемуся автомобилю, пострадали женщина и 17-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Глава уточнил, что они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики скорой помощи доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь им оказывается.

Атакованный ВСУ автомобиль получил повреждения.

По словам Гладкова, сведения о последствиях удара еще уточняются. Оперативные службы области уже работают на месте инцидента.

Ранее губернатор рассказал, что два дрона ВСУ атаковали машину около села Борки. Она загорелась Пострадавших, предварительно, нет.