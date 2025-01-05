сегодня в 17:30

Два дрона ВСУ атаковали машину в Белгородской области

Два беспилотника противника нанесли удары по легковому автомобилю около села Борки в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что после атаки машина загорелась. Судя по видео инцидента, которое разместил Гладков, от авто мало что осталось.

По его словам, предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших.

Как добавил губернатор, в селе Долгое беспилотник повредил нежилое здание.

Гладков подчеркнул, что оперативные службы региона находятся на местах атак. Данные о последствиях инцидентов уточняются.