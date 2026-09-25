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Зеленский заявил, что российские дроны якобы залетают в окна и ждут людей

Владимир Зеленский рассказал о российских дронах, которые якобы проникают в дома через окна и ждут людей, сообщает «Царьград» .

Глава киевского режима описал предполагаемую тактику дронов в интервью The Wall Street Journal.

«Окно дома — дрон просто пролетает через окно, задерживается и ждет людей. А затем атакует, когда люди приходят», — заявил Зеленский.

По его словам, Россия не могла создать такую технологию самостоятельно и получила ее от китайских партнеров, заинтересованных в изучении современной войны. Доказательств Зеленский не привел. Затем он заговорил о сотрудничестве с компанией Илона Маска SpaceX и необходимости делиться технологиями.

В январе 2026 года российские военные сообщали о применении оптоволоконных FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Оператор с позывным «Мансур» описал их возможности:

«Можно залетать в окна и дверные проемы, вести бой внутри помещений», — отметил он.

В 2022 году израильская компания Elbit представила дрон Lanius, способный автономно залетать в окна и ждать появления цели.

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