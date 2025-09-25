Зеленский: Трамп подумает над предоставлением Киеву дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву дальнобойного оружия для ударов по Москве.

По мнению главы киевского режима, такое оружие «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Если США дадут нам такое дальнобойное оружие, мы его используем», — заявил Зеленский в интервью для Axios.

При этом украинский президент подчеркнул, что страна не является террористом, но ее граждане ненавидят русских за начало спецоперации. Зеленский отметил, что им не нужно атаковать гражданских людей в России. Что касается чиновников, он посоветовал им найти ближайшие бомбоубежища.

Он также рассказал, что не планирует оставаться главой государства в мирное время. Если удастся добиться режима прекращения огня, политик обратится к парламенту. Он попросит организовать выборы президента.

