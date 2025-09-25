Зеленский рассказал, когда готов оставить президентский пост

сегодня в 12:48

Зеленский: готов уйти с поста президента Украины по окончании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал, что не собирается оставаться главой государства в мирное время.

Если удастся добиться режима прекращения огня, политик обратится к парламенту. Он попросит организовать выборы президента.

Также Зеленский подчеркнул, что готов покинуть свой пост после завершения конфликта.

Ранее во время выступления на трибуне в ООН президент Украины сказал, что в Европе Киев уже «утратил Грузию». Там, по мнению политика, «ситуация с правами человека и государственным строем ухудшается».

Лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия в ответ на это посоветовал Зеленскому «промыть рот».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.