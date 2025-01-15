Зеленский под угрозой санкций обязал юношей вставать на учет в ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предписывающий 17-летним украинцам самостоятельно вставать на воинский учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). В случае нарушения закона гражданину грозит штраф от 410 до 616 долларов (17-25,5 тысячи гривен), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады.

Теперь украинские юноши обязаны вставать на учет в ТЦК либо при личном посещении комиссариата, либо через интернет. Если гражданин не передаст в военкомат информацию о себе в предписанное время, то ему грозит штраф до 616 долларов.

В апреле 2024 года украинские власти снизили возраст военной мобилизации с 27 до 25 лет. Несмотря на это, в ВСУ сохраняются проблемы с дефицитом личного состава, о чем заявляют сами власти и мировая пресса.

Ранее уходящий президент США Джо Байден пообещал поставлять тысячи ракет для Украины.