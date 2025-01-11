Байден пообещал Зеленскому ускорить поставки оружия

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Байден сообщил Зеленскому о поставках тысяч ракет

Президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому о поставках тысяч ракет и других вооружений в последнее время, пишет РИА Новости .

Вашингтон отправил Киеву за последние месяцы сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критические вооружения, сообщил Белый дом со ссылкой на итоги телефонного разговора Байдена и Зеленского.

При этом уходящий глава американской администрации пообещал украинской стороне ускорить поставки оружия из последнего пакета военной помощи.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре двух политиков, которые не смогли встретиться в Риме из-за пожаров в Лос-Анжелесе.