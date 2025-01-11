Байден и Зеленский провели телефонный разговор

В Белом доме сообщили о разговоре по телефону Байдена и Зеленского

В Белом доме сообщили о разговоре по телефону президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

«Президент (Байден — ред.) поговорил с Зеленским», — сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она не раскрыла суть переговоров, пообещав привести детали диалога позже.

Разговор по телефону заменил запланированную, но отмененную встречу двух политиков в Риме из-за мощных пожаров в Лос-Анджелесе, уточнила представитель американского президента.