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Зеленский хочет завершить конфликт на Украине в 2025 году

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе посещения авиабазы Рамштайн в Германии заявил, что «делает все», чтобы завершить конфликт с Россией в 2025 году. По его словам, окончание вооруженного противостояния — «общая цель» для Киева и его союзников, сообщает «Мы-Украина» .

Политик также поблагодарил страны НАТО за переданные системы противовоздушной обороны, однако попросил новые средства ПВО.

Вместе с тем Зеленский заявил, что считает важным разместить контингенты армий союзных Киеву стран на своей территории, чтобы не допустить «полного уничтожения» Украины.

Ранее Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману заявил, что Киев предлагал избранному президенту США Дональду Трампу снабдить ВСУ оружием взамен на 300 миллиардов долларов из замороженных активов России. В ходе беседы украинский лидер неоднократно матерился и говорил, что не уважает российский народ.