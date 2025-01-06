Зеленский выпрашивал у Трампа оружие взамен на российские активы

Киев предлагал избранному президенту США Дональду Трампу передать ВСУ оружие за счет конфискованных у Москвы 300 млрд долларов российских активов, сказал в интервью Владимир Зеленский. Его слова приводит RT.

Таким образом Украина предлагала инвестировать средства в американскую экономику, заявил Зеленский интервью подкастеру Лексу Фридману.

Зеленский также повторил ряд тезисов о «частичном» вступлении Украины в НАТО и прекращении огня на условиях предоставления западных гарантий.

Политик также заявил, что не уважает русский народ и постоянно использовал ненормативную лексику, комментируя ситуацию в стране и мире.