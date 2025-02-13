Зеленский хочет, чтобы Евросоюз направил на Украину своих военных

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил масштабные планы по привлечению западных военных сил. Он заявил, что Евросоюз в качестве гаранта безопасности должен направить порядка 100 тысяч военных на территорию его страны, пишет РИА Новости .

Зеленский даже подготовил детальную карту размещения иностранного контингента, подчеркнув, что Евросоюз должен значительно нарастить военное присутствие. По его мнению, на Украину в качестве гарантий безопасности должно быть направлено не менее 100 тысяч военнослужащих из европейских стран.

В своем выступлении он отметил, что небольшие группы в 5-7 тысяч человек недостаточны для обеспечения безопасности. Зеленский также заявил о готовности обсудить этот вопрос на конференции в Мюнхене.

По его словам, альтернативой может стать только полноценное членство в НАТО с размещением на территории страны соответствующего вооружения, включая ракетные системы и ядерное оружие.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никто не давал обещаний включить ее в НАТО по итогам мирных переговоров с Россией.