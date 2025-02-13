Зеленский хочет, чтобы Евросоюз направил на Украину своих военных
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил масштабные планы по привлечению западных военных сил. Он заявил, что Евросоюз в качестве гаранта безопасности должен направить порядка 100 тысяч военных на территорию его страны, пишет РИА Новости.
Зеленский даже подготовил детальную карту размещения иностранного контингента, подчеркнув, что Евросоюз должен значительно нарастить военное присутствие. По его мнению, на Украину в качестве гарантий безопасности должно быть направлено не менее 100 тысяч военнослужащих из европейских стран.
В своем выступлении он отметил, что небольшие группы в 5-7 тысяч человек недостаточны для обеспечения безопасности. Зеленский также заявил о готовности обсудить этот вопрос на конференции в Мюнхене.
По его словам, альтернативой может стать только полноценное членство в НАТО с размещением на территории страны соответствующего вооружения, включая ракетные системы и ядерное оружие.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никто не давал обещаний включить ее в НАТО по итогам мирных переговоров с Россией.