Рютте: НАТО никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией

Организация Североатлантического договора (НАТО) никогда не обещала Украине, что та станет членом альянса по итогам мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС .

По его словам, организация обещала Киеву членство на саммите в Вашингтоне. При этом сроки того, когда это произойдет, не были согласованы.

Рютте отметил, что НАТО никогда не говорила украинским властям о том, что как только начнутся мирные переговоры по урегулирования конфликта, они закончатся вступлением Украины в альянс.

Он добавил, что никаких обещаний по поводу членства Киева в НАТО как части мирной сделки никогда не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО маловероятно. Он связал это с позициями Венгрии, Германии и США.