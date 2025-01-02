Здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве

Административную часть зданий Верховной Рады Украины в Киеве задело взрывом в среду, сообщает RT со ссылкой на председателя парламента страны Руслана Стефанчука.

«Взрывная волна повредила… административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины», — указано в сообщении политика в соцсетях.

В среду на фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после которых был поврежден Национальный банк Украины, который находится в центре украинской столицы рядом с Радой и офисом президента.

Ранее российские войска атаковали высокоточным оружием военные цели на территории Украины.