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Минобороны: ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК Украины

Российские войска атаковали высокоточным оружием военный аэродром и одно из предприятий ВПК Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также во время ударов Россией использовались беспилотники.

С утра 31 декабря на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. В некоторых городах слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что в Шостке Сумской области Украины были разрушены объекты инфраструктуры. До этого в городе прозвучали взрывы.