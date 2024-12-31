Минобороны: ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК Украины
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские войска атаковали высокоточным оружием военный аэродром и одно из предприятий ВПК Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Также во время ударов Россией использовались беспилотники.
С утра 31 декабря на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. В некоторых городах слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что в Шостке Сумской области Украины были разрушены объекты инфраструктуры. До этого в городе прозвучали взрывы.