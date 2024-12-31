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«КПТ»: взрывы прозвучали в Киеве после ракетного удара ВС РФ

Российские войска наносят ракетные удары по Украине. На всей ее территории объявлена воздушная тревога, в Киеве прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал « Карта повитряных тревог » («КПТ»).

После начала ракетного удара по Украине воздушную тревогу объявили по всей территории страны. По направлению к Киеву летела российская «баллистика».

Через минуту после этого сообщения в украинской столице прозвучали взрывы. Жителям Киева порекомендовали оставаться в укрытиях.

Зафиксированы другие российские средства поражения, которые летят по направлению к Киевской области.

Ранее сообщалось, что в половине областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские войска атаковали с использованием беспилотников и ракет.