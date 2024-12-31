В половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА

Происшествия

Российские войска наносят удар по Украине. Воздушную тревогу объявили по всему северо-востоку соседней страны, сообщает Telegram-канал «Карта повитряных тревог».

Замечена активность тактической авиации ВС РФ. Появилась угроза использования воздушных средств поражения. Также украинские солдаты зафиксировали движение ударных российских беспилотников.

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях.

Ранее российские войска нанесли удар по энергетической системе Украины. Были введены превентивные отключения электричества.