В половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА
Российские войска наносят удар по Украине. Воздушную тревогу объявили по всему северо-востоку соседней страны, сообщает Telegram-канал «Карта повитряных тревог».
Замечена активность тактической авиации ВС РФ. Появилась угроза использования воздушных средств поражения. Также украинские солдаты зафиксировали движение ударных российских беспилотников.
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях.
Ранее российские войска нанесли удар по энергетической системе Украины. Были введены превентивные отключения электричества.