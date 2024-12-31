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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА

Российские войска наносят удар по Украине. Воздушную тревогу объявили по всему северо-востоку соседней страны, сообщает Telegram-канал «Карта повитряных тревог».