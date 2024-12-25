Галущенко: украинские энергообъекты попали под ракетный удар

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Как рассказал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, Россия проводит атаку на энергетику страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Воздушные силы Украины наблюдают ракеты, летящие к городу Зеленодольску в Днепропетровской области, где расположена Криворожская ТЭС. Также ракеты летят к Светловодску, где находится Кременчугская ГЭС. Раздаются взрывы.

На Украине из-за этой атаки вводятся превентивные отключения электроэнергии.

«В связи с масштабной ракетной атакой применены мероприятия по ограничению потребления», — предупредило жителей Укрэнерго.

Ранее мощные взрывы прогремели в нескольких областях Украины. Например, в Днепре зафиксировали не менее 10 взрывов.