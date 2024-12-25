Энергетика под ударом: на Украине масштабная ракетная атака

Мощные взрывы прогремели в среду утром в нескольких областях Украины. Предварительно, ракетами были атакованы объекты энергетики, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Так, в Днепре зафиксировали не менее 10 взрывов. Кроме того, серия взрывов — не менее 7 — произошла в Харькове, там, предварительно, был прилет в Киевском районе. Еще под ударами объекты в Кременчуге.

Сообщается о полете ракет на Кривой Рог, в Полтавскую и Винницкую области. Гремят взрывы.

Из-за масштабной ракетной атаки на Украине объявили об отключениях света. На всей территории страны действует воздушная тревога.