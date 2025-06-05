Запад допустил, что РФ ответит Украине на атаки по аэродромам крылатыми ракетами

Вооруженные силы Украины 1 июня совершили террористическую атаку на аэродромы в пяти российских регионах. После этого Запад стал выдвигать гипотезы о том, чем Москва ответит на украинскую атаку. Один из возможных вариантов — Россия применит крылатые ракеты «Калибр», пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest (TNI).

«Крылатая ракета „Калибр“, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы в глубине страны», — говорится в статье иностранного издания.

По данным автора публикации, у России есть не только большой арсенал наземного дальнобойного оружия, но и платформы с морским базированием.

Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим атаковал российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате происшествий никто из военных и гражданских лиц не пострадал, но был пожар на нескольких воздушных судах, которые быстро потушили.

Позднее российский президент Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Москва ответит на атаку Киева. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.