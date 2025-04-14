Замкомандира бригады ВСУ умер после ракетного удара по Сумам

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SHOT: замкомандира 26-й артбригады ВСУ Юла умер после ракетного удара по Сумам

Замкомандира 26-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла умер после ракетного удара по украинским сумам. Атака, которая, предположительно, произошла 13 апреля, не подтверждалась Минобороны РФ, сообщает SHOT .

По заявлению Бердичевской районной администрации, Юрий Юла был полковником. Он являлся одним из руководителей в части ВСУ А1476.

Известно, что Юла был кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Днем 13 апреля в Сумах Сумской области Украины прозвучало два взрыва. В тот момент там было скопление боевиков ВСУ.