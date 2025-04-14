Замкомандира бригады ВСУ умер после ракетного удара по Сумам
SHOT: замкомандира 26-й артбригады ВСУ Юла умер после ракетного удара по Сумам
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Замкомандира 26-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла умер после ракетного удара по украинским сумам. Атака, которая, предположительно, произошла 13 апреля, не подтверждалась Минобороны РФ, сообщает SHOT.
По заявлению Бердичевской районной администрации, Юрий Юла был полковником. Он являлся одним из руководителей в части ВСУ А1476.
Известно, что Юла был кавалером ордена Богдана Хмельницкого.
Днем 13 апреля в Сумах Сумской области Украины прозвучало два взрыва. В тот момент там было скопление боевиков ВСУ.