Скопление бойцов ВСУ стало причиной взрывов в Сумах
В Сумах два взрыва прогремели из-за скопления бойцов ВСУ
Фото - © РИА Новости
Днем 13 апреля в Сумах Сумской области прогремело два взрыва. По словам депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, удары пришлись по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых командование собрало для награждения, пишет Baza.
Безуглая призвала командование ВСУ перестать собирать военных для награждений, особенно среди гражданской инфраструктуры.
Официальной информации от украинской власти о случившемся в Сумской области пока не поступало.
Ранее сообщалось, что после двух взрывов в Сумской области ввели режим воздушной тревоги.