Скопление бойцов ВСУ стало причиной взрывов в Сумах

В Сумах два взрыва прогремели из-за скопления бойцов ВСУ

Днем 13 апреля в Сумах Сумской области прогремело два взрыва. По словам депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, удары пришлись по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых командование собрало для награждения, пишет Baza .

Безуглая призвала командование ВСУ перестать собирать военных для награждений, особенно среди гражданской инфраструктуры.

Официальной информации от украинской власти о случившемся в Сумской области пока не поступало.

Ранее сообщалось, что после двух взрывов в Сумской области ввели режим воздушной тревоги.