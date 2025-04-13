В Сумской области прогремели два взрыва 13 апреля

На территории Сумской области объявили воздушную тревогу. СМИ сообщают, что в регионе прогремели два взрыва, пишет ТАСС .

В Сумах на севере Украины 13 апреля прогремели два взрыва. Все подробности случившегося уточняются.

В регионе действует режим воздушной опасности. Этот же режим 13 апреля ввели в том числе в Киеве.

Ранее сообщалось, что российские военные рядом с селами Веселовка и Беловоды уничтожили подразделения 67-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины.