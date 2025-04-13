Несколько штурмовых групп из Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили вблизи хутора Олешня и рядом с монастырем в Горнале в Курской области. Российские военные оперативно отреагировали на ситуацию и ликвидировали их, пишет ТАСС .

«ВСУ продолжают перебрасывать личный состав в район хутора Олешня. Российские военные перемалывают элитные подразделения ВСУ, в том числе ССО», — рассказал осведомленный источник.

Известно, что бойцы российской армии уничтожили сразу несколько штурмовых бригад ССО ВСУ, но их точное количество, а также численность личного состава пока не сообщается.

По оперативным данным, в Сумской области представители киевского режима также несут большие потери. Вблизи сел Веселовка и Беловоды уничтожены подразделения 67-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что более 500 представителей киевского режима предпочли сдаться в плен российским военным в Курской области.