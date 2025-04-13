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Количество взятых в плен бойцов ВСУ в Курской области уже более 500 человек

Более полутысячи солдат Вооруженных сил Украины, в том числе один наемник из Колумбии по имени Пабло Пуэртэс, сдались в плен бойцам ВС РФ в Курской области. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах России.

Собеседник поделился, что число военнопленных ВСУ исчисляется сотнями человек.

Была ситуация, когда украинских солдат отправили провести штурм некоторых российских позиций. Однако затем бойцы противника сдались почти всем составом.

Ранее во время освобождения российскими войсками Лебедевки в Суджанском районе Курской области в плен сдались бойцы противника.