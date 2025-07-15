Важнее ракурс, чем ощущение: как «отдых ради фото» может испортить отпуск?

Красивые снимки для ленты в соцсетях могут превратить отдых в напряженную постановку, где важнее ракурс, чем ощущение, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина

«Отдых „для фото“ и настоящий отдых, конечно, очень отличаются. Если говорить по сути, то тут все начинается с цели. Когда человек едет отдыхать, чтобы сделать красивые снимки для соцсетей, он в первую очередь думает не о себе, а о том, как это будет выглядеть со стороны. Там акцент на визуальной эстетике, на том, чтобы все выглядело красиво, „инстаграмно“, а не на реальном внутреннем покое или удовольствии», — сказала Крашкина.

Она добавила, что настоящий отдых — это другое. Это когда человек действительно погружается в момент, присутствует здесь и сейчас, расслабляется, получает удовольствие.

«В случае „отдыха для фото“ все внимание, наоборот, уходит на то, как правильно встать, как сфотографировать, что выложить. Отсюда и эмоциональный фон разный. Настоящий отдых приносит радость, легкость, ты чувствуешь себя обновленным. А вот когда все ради картинки — там, наоборот, может быть напряжение, стресс, потому что есть ожидания, надо соответствовать какому-то образу», — рассказала специалист.

Крашкина отметила, что в долгосрочной перспективе это тоже чувствуется. Фото быстро забываются, не оставляют глубоких воспоминаний. А вот когда ты действительно отдыхал — это остается в теле, в настроении, в ощущении.

«Настоящий отдых помогает восстановиться, набраться сил, и это важно помнить, особенно летом, когда так хочется и показать, и при этом все-таки отдохнуть по-настоящему. Найти этот баланс — ключ к тому, чтобы действительно получить удовольствие от времени для себя», — заключила психотерапевт.