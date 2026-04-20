Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области ранен
Фото - © Медиасток.рф
Дроны ВСУ ударили по Великой Лепетихе. Ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
БПЛА атаковали жилой сектор. Предварительно, а ударе участвовали не менее трех украинских дронов.
Толчеев получил тяжелые ранения. Его госпитализировали Геническую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.
По словам Сальдо, замглавы Великолепетихского округа помогает жителям в непростых условиях, занимается улучшением округа и работает на благо своей земли. Украинские дроны специально бьют именно по таким людям.
Ранее Сальдо рассказал, что ВС РФ дают ответ на удары украинских боевиков по мирным жителям в Херсонской области. Российские войска атакуют военную инфраструктуру ВСУ, среди которой пункты управления беспилотниками.
