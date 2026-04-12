Украинские боевики управляют БПЛА из жилых домов, школ и детсадов под Херсоном
Сальдо: российские войска ликвидируют пункты управления БПЛА ВСУ под Херсоном
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Российские солдаты дают ответ на удары украинских боевиков по мирным жителям в Херсонской области. Они атакуют военную инфраструктуру ВСУ, среди которой пункты управления беспилотниками, рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник изощряется и даже в этом случае размещает пункты управления беспилотниками в жилых домах, детских садах, школах», — отметил политик.
ВСУ действуют так в Херсоне. Противник пытается скрыть информацию, но не получается.
Ранее все округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества. Причина не сообщалась.
