В Херсонской области произошел тотальный блэкаут
Почти во всей Херсонской области пропал свет
Все округа Херсонской область полностью или частично остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Сотрудники энергетической сферы и служб находятся на месте происшествия.
Они проводят работы, чтобы побыстрее восстановить электричество.
Ранее Сальдо рассказал, что в Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт». Это произошло из-за удара украинского беспилотника.
