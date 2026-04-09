В Херсонской области произошел тотальный блэкаут

Все округа Херсонской область полностью или частично остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Сотрудники энергетической сферы и служб находятся на месте происшествия.

Они проводят работы, чтобы побыстрее восстановить электричество.

Ранее Сальдо рассказал, что в Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт». Это произошло из-за удара украинского беспилотника.

