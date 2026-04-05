Сальдо: сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА

Сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Судно, перевозящее пшеницу, было атаковано еще 3 апреля. Корабль начал тонуть, экипаж принял решение эвакуироваться.

Моряки смогли выйти на связь только 5 апреля. Они добрались до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Местные жители нашли там девятерых россиян.

К несчастью, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Местоположение еще двух человек неизвестно.

Капитана сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. Остальным пострадавшим также оказывается необходимая помощь.

Сальдо уточнил, что это уже не первая террористическая атака Киева по гражданским судам в нейтральных водах. По его словам, РФ ответит на эти преступления.

