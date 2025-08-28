Захарова: ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская армия атакует исключительно военные цели в зоне проведения специальной военной операции. Это заявление прозвучало в ответ на вызов дипломата РФ в европейскую внешнеполитическую службу после инцидента с повреждением представительства Евросоюза в Киеве, пишет ТАСС .

По словам Захаровой, повреждения гражданских объектов возникли из-за работы украинских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Дипломат также указала на двойные стандарты Евросоюза, который активно реагирует на ночные удары, но игнорирует обстрелы украинскими силами гражданской инфраструктуры на российской территории.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — отметила дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета. Ведомство временно приостановило работу.