Кир Стармер рассказал о повреждении здания Британского совета в Киеве

В результате ночных авиаударов в Киеве повреждено здание Британского совета. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети Х, пишет РИА Новости .

По словам Стармера, представительство организации подтвердило серьезные повреждения здания и объявило о его закрытии. О том, когда представительство снова откроет двери для посетителей, будет сообщено дополнительно.

11 июня министерство юстиции России включило Британский совет, связанный с разведывательными службами Великобритании, в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

